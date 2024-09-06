Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1998 года G "Хильдегарда Бингенская" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,500,000
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1998
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Хильдегарда Бингенская" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе CoinsNB за 16 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2022.
Сохранность
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- CoinsNB (2)
- Frühwald (2)
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- Russiancoin (5)
- WCN (2)
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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