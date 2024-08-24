Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2001 года G "Конституционный суд" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
- Тираж PROOF 153,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2001
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Конституционный суд" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 19 июня 2022.
Сохранность
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- WCN (2)
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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