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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2001 года G "Конституционный суд" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2001 года G "Конституционный суд" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2001 года G "Конституционный суд" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000
  • Тираж PROOF 153,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2001
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Конституционный суд" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (1)
  • CoinsNB (1)
  • Frühwald (2)
  • Katz (2)
  • Numisbalt (3)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 2001 G "Конституционный суд" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 2001 "Конституционный суд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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