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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2000 года G "День Немецкого единства" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2000 года G "День Немецкого единства" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2000 года G "День Немецкого единства" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2000
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "День Немецкого единства" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1083 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Германия 10 марок 2000 G "День Немецкого единства" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 2000 "День Немецкого единства" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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