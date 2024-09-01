Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2000 года G "День Немецкого единства" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2000
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "День Немецкого единства" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1083 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
- WCN (2)
Где продать?
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