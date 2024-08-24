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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1992 года D "Орден Pour le Mérite" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1992 года D "Орден Pour le Mérite" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1992 года D "Орден Pour le Mérite" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1992
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1992 года "Орден Pour le Mérite" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65 EUR. Торги состоялись 30 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Al Sur del Mundo (1)
  • Cayón (1)
  • Darabanth (1)
  • Frühwald (2)
  • HERVERA (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (9)
  • Soler y Llach (1)
  • Александр (2)
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 USD
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Александр - October 17, 2018
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Александр - August 25, 2016
Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Александр - August 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность MS61
Цена
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Германия 10 марок 1992 D "Орден Pour le Mérite" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1992 "Орден Pour le Mérite" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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