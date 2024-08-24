Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1992 года D "Орден Pour le Mérite" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1992
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1992 года "Орден Pour le Mérite" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65 EUR. Торги состоялись 30 октября 2013.
Сохранность
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- Александр (2)
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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