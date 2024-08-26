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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2001 года J "Монастырь Святой Екатерины" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2001 года J "Монастырь Святой Екатерины" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2001 года J "Монастырь Святой Екатерины" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Монастырь Святой Екатерины" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1087 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
  • WCN (2)
Германия 10 марок 2001 J "Монастырь Святой Екатерины" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1550 RUB
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2001 J "Монастырь Святой Екатерины" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 2001 "Монастырь Святой Екатерины" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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