Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2001 года J "Монастырь Святой Екатерины" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2001
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Монастырь Святой Екатерины" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1087 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (2)
- WCN (2)
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
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