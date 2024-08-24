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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1998 года J "Вестфальский мир" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1998 года J "Вестфальский мир" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1998 года J "Вестфальский мир" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,500,000
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1998
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Вестфальский мир" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Numisbalt за 36 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (1)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (2)
  • Russiancoin (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1998 J "Вестфальский мир" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1998 J "Вестфальский мир" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1998 J "Вестфальский мир" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1998 J "Вестфальский мир" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1998 J "Вестфальский мир" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1998 J "Вестфальский мир" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1998 J "Вестфальский мир" на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1998 "Вестфальский мир" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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