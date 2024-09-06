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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1988 года D "Шопенгауэр" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1988 года D "Шопенгауэр" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1988 года D "Шопенгауэр" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Шопенгауэр" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2579 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 380 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Darabanth (1)
  • Frühwald (2)
  • Grün (1)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (9)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (2)
  • Имперская монета (1)
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1988 "Шопенгауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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