Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1988 года D "Шопенгауэр" (Германия, ФРГ)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1988
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Шопенгауэр" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2579 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 380 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Знак (2)
- Имперская монета (1)
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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