Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1997 года A "Генрих Гейне" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 150,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1997
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где купить?
Где продать?
Для продажи 10 марок 1997 "Генрих Гейне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск