10 марок 2001 года A "Альберт Лорцинг" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Альберт Лорцинг" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373443 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

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