Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1994 года A "Сопротивление" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,000,000
- Тираж PROOF 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1994
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1994 года "Сопротивление" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Eretz Auctions за 20 USD. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Al Sur del Mundo (1)
- Darabanth (2)
- Eretz Auctions (2)
- Frühwald (2)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (5)
- Teutoburger (2)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eretz Auctions
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?
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