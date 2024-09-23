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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1994 года A "Сопротивление" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1994 года A "Сопротивление" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1994 года A "Сопротивление" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,000,000
  • Тираж PROOF 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1994
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1994 года "Сопротивление" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Eretz Auctions за 20 USD. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Al Sur del Mundo (1)
  • Darabanth (2)
  • Eretz Auctions (2)
  • Frühwald (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (5)
  • Teutoburger (2)
  • Александр (1)
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 USD
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Eretz Auctions - November 15, 2021
Продавец Eretz Auctions
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Eretz Auctions - March 24, 2021
Продавец Eretz Auctions
Дата 24 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Александр - August 29, 2018
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность MS61
Цена
******
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Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1994 A "Сопротивление" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1994 "Сопротивление" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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