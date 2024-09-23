10 марок 1994 года A "Сопротивление" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1994 года "Сопротивление" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Eretz Auctions за 20 USD. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность PROOF (8) UNC (5) XF (4) Сохранность (слабы) MS61 (1)