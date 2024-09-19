Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2000 года F "EXPO 2000" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2000
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "EXPO 2000" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Денга1700 за 1000 RUB. Торги состоялись 6 января 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
- Денга1700 (1)
Где продать?
Для продажи 10 марок 2000 "EXPO 2000" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск