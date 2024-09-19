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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1999 года D "Основной закон" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1999 года D "Основной закон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1999 года D "Основной закон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 162,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1999
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Основной закон" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373409 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (2)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (2)
Германия 10 марок 1999 D "Основной закон" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 марок 1999 D "Основной закон" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1999 D "Основной закон" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1999 D "Основной закон" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1999 D "Основной закон" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1999 D "Основной закон" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1999 D "Основной закон" на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1999 "Основной закон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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