Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1999 года D "Основной закон" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
- Тираж PROOF 162,300
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1999
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Основной закон" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373409 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Coins Numismatic Barcelona (1)
- CoinsNB (2)
- Katz (1)
- Russiancoin (2)
- Tauler & Fau (1)
- WCN (2)
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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