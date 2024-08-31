Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2001 года A "Конституционный суд" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 153,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2001
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Конституционный суд" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2811 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2900 EUR. Торги состоялись 12 октября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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