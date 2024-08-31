10 марок 2001 года A "Конституционный суд" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Конституционный суд" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2811 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 2900 EUR. Торги состоялись 12 октября 2020.

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