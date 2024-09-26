Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1997 года "Меланхтон". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Меланхтон". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1924 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 750 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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