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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1997 года "Меланхтон". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 марок 1997 года "Меланхтон" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1997 года "Меланхтон" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1997
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Меланхтон". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1924 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 750 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
Германия 10 марок 1997 "Меланхтон" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1997 "Меланхтон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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