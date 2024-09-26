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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1997 года D "Генрих Гейне" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1997 года D "Генрих Гейне" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1997 года D "Генрих Гейне" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 150,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1997
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Генрих Гейне" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2798 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 130 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Frühwald (2)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (5)
  • Империя (1)
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 D "Генрих Гейне" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1997 "Генрих Гейне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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