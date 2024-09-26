Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1997 года D "Генрих Гейне" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
- Тираж PROOF 150,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1997
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Генрих Гейне" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2798 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 130 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
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Где продать?
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