Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1995 года D "Рентген" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,500,000
- Тираж PROOF 400,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1995
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1995 года "Рентген" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 28217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Darabanth (2)
- Frühwald (2)
- HERVERA (1)
- Katz (3)
- RedSquare (3)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (10)
- Soler y Llach (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 марок 1995 "Рентген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск