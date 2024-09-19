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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1995 года D "Рентген" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1995 года D "Рентген" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1995 года D "Рентген" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500,000
  • Тираж PROOF 400,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1995
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1995 года "Рентген" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 28217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Darabanth (2)
  • Frühwald (2)
  • HERVERA (1)
  • Katz (3)
  • RedSquare (3)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (10)
  • Soler y Llach (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе RedSquare - December 30, 2023
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе RedSquare - December 30, 2023
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC PL
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Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1995 D "Рентген" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1995 "Рентген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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