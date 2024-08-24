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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2001 года F "Альберт Лорцинг" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2001 года F "Альберт Лорцинг" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2001 года F "Альберт Лорцинг" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2001
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Альберт Лорцинг" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373445 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 10 марок 2001 F "Альберт Лорцинг" на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 2001 "Альберт Лорцинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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