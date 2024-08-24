Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1998 года D "Социальные учреждения Франке" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1998
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Социальные учреждения Франке" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373404 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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