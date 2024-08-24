Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2001 года A "Монастырь Святой Екатерины" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500,000
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2001
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Монастырь Святой Екатерины" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 320 AUD. Торги состоялись 23 ноября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (2)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (1)
- Tauler & Fau (1)
- WCN (3)
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 280 CZK
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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