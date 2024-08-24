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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2001 года A "Монастырь Святой Екатерины" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2001 года A "Монастырь Святой Екатерины" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2001 года A "Монастырь Святой Екатерины" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500,000
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2001
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Монастырь Святой Екатерины" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 320 AUD. Торги состоялись 23 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (3)
Германия 10 марок 2001 A "Монастырь Святой Екатерины" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 2001 A "Монастырь Святой Екатерины" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 280 CZK
Германия 10 марок 2001 A "Монастырь Святой Екатерины" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 марок 2001 A "Монастырь Святой Екатерины" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2001 A "Монастырь Святой Екатерины" на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 2001 A "Монастырь Святой Екатерины" на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 2001 "Монастырь Святой Екатерины" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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