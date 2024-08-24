10 марок 2001 года A "Монастырь Святой Екатерины" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Монастырь Святой Екатерины" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 320 AUD. Торги состоялись 23 ноября 2021.

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