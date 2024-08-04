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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2000 года G "Карл Великий" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2000 года G "Карл Великий" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2000 года G "Карл Великий" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2000
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Карл Великий" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3198 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • CoinsNB (2)
  • HERVERA (1)
  • Katz (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 2000 "Карл Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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