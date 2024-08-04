Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2000 года G "Карл Великий" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2000
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Карл Великий" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3198 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.
Сохранность
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- WCN (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 10 марок 2000 "Карл Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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