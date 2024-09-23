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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1997 года F "Дизельный двигатель" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1997 года F "Дизельный двигатель" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1997 года F "Дизельный двигатель" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 150,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1997
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Дизельный двигатель" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1075 проданному на аукционе Russiancoin за 950 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Frühwald (2)
  • Russiancoin (2)
  • Wójcicki (2)
Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 F "Дизельный двигатель" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1997 "Дизельный двигатель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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