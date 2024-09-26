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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1989 года G "40 лет ФРГ" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1989 года G "40 лет ФРГ" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1989 года G "40 лет ФРГ" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ФРГ" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 31879 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 260 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Продавец RedSquare
Дата 18 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Продавец RedSquare
Дата 18 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Продавец RedSquare
Дата 18 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Продавец RedSquare
Дата 23 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Продавец RedSquare
Дата 23 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 G "40 лет ФРГ" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1989 "40 лет ФРГ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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