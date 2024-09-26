Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1989 года G "40 лет ФРГ" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1989
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ФРГ" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 31879 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 260 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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