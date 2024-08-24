Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1990 года F "Фридрих I Барбаросса". Большой вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Большой вес
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "Фридрих I Барбаросса" со знаком F. Большой вес. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4971 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.
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