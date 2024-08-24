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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1990 года F "Фридрих I Барбаросса". Большой вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Большой вес

Аверс монеты - 10 марок 1990 года F "Фридрих I Барбаросса" Большой вес - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1990 года F "Фридрих I Барбаросса" Большой вес - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,34 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "Фридрих I Барбаросса" со знаком F. Большой вес. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4971 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2023.

Сохранность
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1990 "Фридрих I Барбаросса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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