Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1993 года J "Роберт Кох" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,000,000
- Тираж PROOF 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1993
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1993 года "Роберт Кох" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
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- Wójcicki (2)
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 720 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1993 "Роберт Кох" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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