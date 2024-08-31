Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1993 года J "Роберт Кох" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1993 года J "Роберт Кох" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1993 года J "Роберт Кох" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,000,000
  • Тираж PROOF 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1993
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1993 года "Роберт Кох" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CONCORDIA (1)
  • Darabanth (1)
  • Frühwald (2)
  • HERVERA (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (8)
  • Soler y Llach (1)
  • Stare Monety (1)
  • Wójcicki (2)
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе CONCORDIA - July 25, 2024
Продавец CONCORDIA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
4000 Ft
Цена в валюте аукциона 4000 HUF
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 720 RUB
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1993 J "Роберт Кох" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1993 "Роберт Кох" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1993 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск