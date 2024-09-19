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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1999 года D "Детские деревни SOS" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1999 года D "Детские деревни SOS" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1999 года D "Детские деревни SOS" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 162,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1999
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Детские деревни SOS" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373414 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Германия 10 марок 1999 D "Детские деревни SOS" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1999 "Детские деревни SOS" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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