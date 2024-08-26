Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1989 года J "Гамбургская гавань" (Германия, ФРГ)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1989
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
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