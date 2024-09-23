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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1997 года F "Генрих Гейне" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1997 года F "Генрих Гейне" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1997 года F "Генрих Гейне" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 150,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1997
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Генрих Гейне" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1715 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 10 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • RedSquare (2)
  • Tauler & Fau (1)
Германия 10 марок 1997 F "Генрих Гейне" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1997 F "Генрих Гейне" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 F "Генрих Гейне" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1997 F "Генрих Гейне" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 F "Генрих Гейне" на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR

Где продать?

Для продажи 10 марок 1997 "Генрих Гейне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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