Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1993 года F "Потсдам" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,950,000
- Тираж PROOF 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1993
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1993 года "Потсдам" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 38869 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 400 EUR. Торги состоялись 27 октября 2015.
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Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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