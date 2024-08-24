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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1993 года F "Потсдам" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1993 года F "Потсдам" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1993 года F "Потсдам" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,950,000
  • Тираж PROOF 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1993
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1993 года "Потсдам" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 38869 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 400 EUR. Торги состоялись 27 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (2)
  • CONCORDIA (1)
  • Darabanth (3)
  • Frühwald (2)
  • Karamitsos (3)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (3)
  • Russiancoin (12)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (4)
  • Денга1700 (1)
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе CONCORDIA - July 25, 2024
Продавец CONCORDIA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе RedSquare - December 30, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе RedSquare - December 30, 2023
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1993 F "Потсдам" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1993 "Потсдам" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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