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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2000 года A "EXPO 2000" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2000 года A "EXPO 2000" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2000 года A "EXPO 2000" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2000
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "EXPO 2000" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 60 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (5)
Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 A "EXPO 2000" на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 2000 "EXPO 2000" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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