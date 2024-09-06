Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2000 года A "EXPO 2000" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2000
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "EXPO 2000" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 60 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2012.
Сохранность
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- Wójcicki (5)
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 2000 "EXPO 2000" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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