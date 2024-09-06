10 марок 2000 года A "EXPO 2000" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "EXPO 2000" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 855 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 60 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2012.

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