Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1989 года D "Бонн". Брак чеканки Лихтенраде (Германия, ФРГ)
Разновидность: Брак чеканки Лихтенраде
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1989
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "Бонн" со знаком D. Брак чеканки Лихтенраде. Это серебряная монета периода ФРГ
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
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