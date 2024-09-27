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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1989 года D "Бонн". Брак чеканки Лихтенраде (Германия, ФРГ)

Разновидность: Брак чеканки Лихтенраде

Аверс монеты - 10 марок 1989 года D "Бонн" Брак чеканки Лихтенраде - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1989 года D "Бонн" Брак чеканки Лихтенраде - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "Бонн" со знаком D. Брак чеканки Лихтенраде. Это серебряная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
Германия 10 марок 1989 D "Бонн" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1989 "Бонн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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