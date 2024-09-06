Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1989 года J "Гамбургская гавань". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
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