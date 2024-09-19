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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1987 года J "750 лет Берлину" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1987 года J "750 лет Берлину" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1987 года J "750 лет Берлину" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1987
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1987 года "750 лет Берлину" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4799 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 360 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (1)
  • Frühwald (2)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • MUNZE (1)
  • NUMMUS Olomouc (3)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Stare Monety (1)
  • Wójcicki (1)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (2)
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе MUNZE - November 15, 2020
Продавец MUNZE
Дата 15 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Coinhouse - June 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Kroha - June 17, 2014
Продавец Kroha
Дата 17 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1987 "750 лет Берлину" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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