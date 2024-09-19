Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1987 года J "750 лет Берлину" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1987
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1987 года "750 лет Берлину" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4799 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 360 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2019.
Сохранность
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- Stare Monety (1)
- Wójcicki (1)
- Денга1700 (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
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Продавец MUNZE
Дата 15 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
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Продавец Coinhouse
Дата 22 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность UNC
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Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность UNC
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