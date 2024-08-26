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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1998 года G "Социальные учреждения Франке" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1998 года G "Социальные учреждения Франке" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1998 года G "Социальные учреждения Франке" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1998
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Социальные учреждения Франке" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Денга1700 за 1100 RUB. Торги состоялись 6 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
  • Денга1700 (1)
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 10 марок 1998 G "Социальные учреждения Франке" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 10 марок 1998 G "Социальные учреждения Франке" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1998 "Социальные учреждения Франке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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