Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1988 года D "Шопенгауэр". Инкузный брак (Германия, ФРГ)
Разновидность: Инкузный брак
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Шопенгауэр" со знаком D. Инкузный брак. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2019.
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