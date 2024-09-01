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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1988 года D "Шопенгауэр". Инкузный брак (Германия, ФРГ)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 10 марок 1988 года D "Шопенгауэр" Инкузный брак - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1988 года D "Шопенгауэр" Инкузный брак - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Шопенгауэр" со знаком D. Инкузный брак. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2019.

Сохранность
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Германия 10 марок 1988 D "Шопенгауэр" на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1988 "Шопенгауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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