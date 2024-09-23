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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1997 года J "Меланхтон" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1997 года J "Меланхтон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1997 года J "Меланхтон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 150,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1997
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Меланхтон" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5323 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 1100 DKK. Торги состоялись 29 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (1)
  • CoinsNB (2)
  • Frühwald (2)
  • RedSquare (3)
  • Stare Monety (1)
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе RedSquare - December 30, 2023
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе RedSquare - December 30, 2023
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 J "Меланхтон" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1997 "Меланхтон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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