10 марок 1998 года A "Вестфальский мир" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Вестфальский мир" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373388 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 80 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

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