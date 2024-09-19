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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2001 года F "Конституционный суд" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2001 года F "Конституционный суд" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2001 года F "Конституционный суд" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 153,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2001
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Конституционный суд" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373455 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (4)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 10 марок 2001 F "Конституционный суд" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 2001 F "Конституционный суд" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 2001 F "Конституционный суд" на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 2001 F "Конституционный суд" на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 2001 "Конституционный суд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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