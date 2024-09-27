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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1999 года A "Детские деревни SOS" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1999 года A "Детские деревни SOS" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1999 года A "Детские деревни SOS" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Sovereign Rarities

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 162,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1999
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Детские деревни SOS" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373413 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
  • WCN (2)
Германия 10 марок 1999 A "Детские деревни SOS" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1999 A "Детские деревни SOS" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN

Где продать?

Для продажи 10 марок 1999 "Детские деревни SOS" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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