10 марок 1999 года A "Гёте" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Гёте" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373418 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

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