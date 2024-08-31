Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1997 года G "Генрих Гейне" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 150,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1997
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Генрих Гейне" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе Russiancoin за 950 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
- Wójcicki (1)
Где продать?
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