Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1999 года J "Детские деревни SOS" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1999 года J "Детские деревни SOS" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1999 года J "Детские деревни SOS" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 162,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1999
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Детские деревни SOS" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5278 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 60 PLN. Торги состоялись 24 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (2)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1999 J "Детские деревни SOS" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 марок 1999 J "Детские деревни SOS" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1999 J "Детские деревни SOS" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1999 J "Детские деревни SOS" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1999 J "Детские деревни SOS" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1999 J "Детские деревни SOS" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1999 J "Детские деревни SOS" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1999 J "Детские деревни SOS" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1999 "Детские деревни SOS" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1999 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск