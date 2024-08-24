Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1996 года A "Общество Колпинга" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,600,000
- Тираж PROOF 400,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1996
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1996 года "Общество Колпинга" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4870 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 620 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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