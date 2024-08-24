10 марок 1996 года A "Общество Колпинга" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1996 года "Общество Колпинга" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4870 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 620 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

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