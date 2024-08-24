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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1996 года A "Общество Колпинга" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1996 года A "Общество Колпинга" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1996 года A "Общество Колпинга" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,600,000
  • Тираж PROOF 400,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1996
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1996 года "Общество Колпинга" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4870 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 620 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1996 A "Общество Колпинга" на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1996 "Общество Колпинга" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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