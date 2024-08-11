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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1997 года A "Дизельный двигатель" (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 150,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1997
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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