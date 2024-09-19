Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1997 года G "Дизельный двигатель" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 150,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1997
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Дизельный двигатель" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5050 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
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