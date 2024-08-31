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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Каталог монет Вильгельма I (1816-1864)

Всего добавлено монет: 283

Период чеканки Вильгельма I
Каталог монет Вильгельм I 1816-1864
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Монеты Вильгельма I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1833 W "Таможенный союз"
 Серебро $220 $4,200 2 443Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1841 "25 лет правления короля"
 Серебро $85 $360 0 231Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1848
 Серебро $200 - 1 94Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Дукат 1841 A.D.
 Золото $830 - 1 168Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 талера 1846 "Свадебный". Серебро
 Серебро $350 $2,100 0 305Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
20 крейцеров 1818 W
 Серебро $230 - 1 118Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1862
 Серебро $210 $1,500 0 56Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1847
 Серебро $210 - 0 126Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
12 крейцеров 1824 W
 Серебро $210 - 0 72Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1824 W
 Серебро $310 - 0 121Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1825 W
 Серебро $160 - 1 202Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 талера 1843
 Серебро $250 - 3 101Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1846
 Серебро $220 - 0 87Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1845
 Серебро $170 - 0 27Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
3 крейцера 1824
 Серебро $100 - 0 27Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1863
 Серебро $330 $1,400 0 64Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 талера 1840
 Серебро $260 - 0 77Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1853
 Серебро $110 - 0 13Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 крейцер 1824 W
 Серебро $140 - 0 9Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Дукат 1818 W
 Золото $9,400 - 0 29Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1818
 Серебро $470 - 0 136Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1858
 Серебро $150 - 0 25Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1852
 Серебро $180 - 1 31Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1837 W
 Серебро $200 - 0 74Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
6 крейцеров 1825
 Серебро $210 - 0 11Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
4 дуката 1841 "25 лет правления короля"
 Золото $4,200 $9,600 1 134Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
10 гульденов 1824 W
 Золото $6,500 - 0 28Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1864
 Серебро $260 - 1 81Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 крейцер 1845
 Серебро $50 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1824 W
 Серебро $230 - 0 82Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
12 крейцеров 1825
 Серебро $270 - 1 27Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
2 талера 1855
 Серебро $430 - 0 92Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
3 крейцера 1846
 Серебро $95 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
5 гульденов 1824 W
 Золото $1,800 - 0 25Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
10 крейцеров 1823
 Серебро $1,000 - 0 24Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
4 дуката 1844 "Посещение монетного двора"
 Золото $54,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1850
 Серебро $170 - 0 14Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1839
 Серебро $200 - 0 14Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1860
 Серебро $100 $1,000 0 45Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1861
 Серебро $160 - 0 40Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Дукат 1840 A.D.
 Золото $790 - 0 85Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1/2 крейцера без года (1816-1864)
 Серебро $260 - 0 8Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
6 крейцеров 1849
 Серебро $50 - 0 6Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
6 крейцеров 1841
 Серебро - - 0 2Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
10 крейцеров 1818 W
 Серебро $400 - 0 24Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 крейцер 1844
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
5 гульденов 1825 W
 Золото $1,700 - 0 80Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1/2 гульдена 1838
 Серебро $75 $150 1 18Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1817
 Серебро $1,400 - 0 69Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1845 "Посещение монетного двора"
 Серебро $12,000 $16,000 0 4
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