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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1846
Средняя цена 220 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена 250 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена 95 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1846
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1846
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846 Свадебный Серебро
Средняя цена 350 $
Продажи
0 305
Аверс
Реверс
2 талера 1846 Свадебный Золото
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 3
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