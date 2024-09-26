Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1846 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 60 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Где продать?
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