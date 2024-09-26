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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1846 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 60 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1846 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1846 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1846 на аукционе Heritage - April 13, 2017
Вюртемберг 1/2 гульдена 1846 на аукционе Heritage - April 13, 2017
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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