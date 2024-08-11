Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Каталог монет Вюртемберга
Всего добавлено монет: 409
Таблица цен монет Вюртемберга
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $170 $1,200 5 637
Вюртемберг, Карл I
Талер 1871 "Победа в войне"
Серебро $220 $4,200 2 443
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1833 W "Таможенный союз"
Серебро $950 $2,900 0 379
Вюртемберг, Карл I
2 талера 1871 "Ульмский собор"
Серебро $85 $360 0 231
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1841 "25 лет правления короля"
Серебро $180 $1,600 0 90
Вюртемберг, Карл I
Талер 1866
Серебро $200 - 1 94
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1848
Серебро $450 $2,900 0 125
Вюртемберг, Карл I
Талер 1865
Золото $830 - 1 168
Вюртемберг, Вильгельм I
Дукат 1841 A.D.
Серебро $350 $2,100 0 305
Вюртемберг, Вильгельм I
2 талера 1846 "Свадебный". Серебро
Серебро $220 - 2 71
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1808 I.L.W.
Серебро $230 - 1 118
Вюртемберг, Вильгельм I
20 крейцеров 1818 W
Серебро $790 $4,900 2 187
Вюртемберг, Карл I
2 талера 1869 "Ульмский собор"
Серебро $210 $1,500 0 56
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1862
Серебро $210 - 0 126
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1847
Серебро $210 - 0 72
Вюртемберг, Вильгельм I
12 крейцеров 1824 W
Серебро $310 - 0 121
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1824 W
Серебро $160 - 1 202
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1825 W
Серебро $250 - 3 101
Вюртемберг, Вильгельм I
2 талера 1843
Серебро $220 - 0 87
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1846
Серебро $170 - 0 27
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1845
Серебро $100 - 0 27
Вюртемберг, Вильгельм I
3 крейцера 1824
Серебро $350 $530 0 59
Вюртемберг, Карл I
Талер 1867
Серебро $330 $1,400 0 64
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1863
Серебро $260 - 0 77
Вюртемберг, Вильгельм I
2 талера 1840
Серебро $110 - 0 13
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1853
Серебро $140 - 0 9
Вюртемберг, Вильгельм I
1 крейцер 1824 W
Золото $69,000 - 0 2
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1804 I.L.W. "Посещение монетного двора"
Золото $9,400 - 0 29
Вюртемберг, Вильгельм I
Дукат 1818 W
Серебро $470 - 0 136
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1818
Серебро $150 - 0 25
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1858
Серебро $770 - 0 139
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1812 I.L.W.
Серебро $180 - 1 31
Вюртемберг, Вильгельм I
2 гульдена 1852
Серебро $200 - 0 74
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1837 W
Серебро $210 - 0 11
Вюртемберг, Вильгельм I
6 крейцеров 1825
Золото $4,200 $9,600 1 134
Вюртемберг, Вильгельм I
4 дуката 1841 "25 лет правления короля"
Золото $6,500 - 0 28
Вюртемберг, Вильгельм I
10 гульденов 1824 W
Серебро $280 $1,100 0 24
Вюртемберг, Карл I
Талер 1869
Серебро $260 - 1 81
Вюртемберг, Вильгельм I
Талер 1864
Серебро $140 $480 1 35
Вюртемберг, Карл I
1/2 гульдена 1870
Серебро $380 - 0 5
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1800
Серебро $50 - 0 4
Вюртемберг, Вильгельм I
1 крейцер 1845
Серебро $230 - 0 82
Вюртемберг, Вильгельм I
1 гульден 1824 W
Серебро $270 - 1 27
Вюртемберг, Вильгельм I
12 крейцеров 1825
Серебро $430 - 0 92
Вюртемберг, Вильгельм I
2 талера 1855
Серебро $95 - 0 2
Вюртемберг, Вильгельм I
3 крейцера 1846
Серебро $340 - 0 36
Вюртемберг, Карл I
Талер 1868
Золото $1,800 - 0 25
Вюртемберг, Вильгельм I
5 гульденов 1824 W
Серебро $1,000 - 0 24
Вюртемберг, Вильгельм I
10 крейцеров 1823
Золото $54,000 - 0 2
Вюртемберг, Вильгельм I
4 дуката 1844 "Посещение монетного двора"
Серебро $60 - 0 23
Вюртемберг, Карл I
1 крейцер 1870
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