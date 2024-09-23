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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1853 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1853 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1853 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1853
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1853 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Stephen Album - July 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 июля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Höhn - June 15, 2017
Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1853 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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