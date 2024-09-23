Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1853 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1853
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1853 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 июля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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