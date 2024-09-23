Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1853 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1853
Средняя цена 200 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 гульден 1853
Средняя цена 110 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1853
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1853
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1853
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1853
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1853
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1853
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск