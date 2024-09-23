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Вюртемберг
1853
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Вюртемберг
1853
Монеты Вюртемберга 1853 года
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Медь
Серебряные монеты
2 гульдена 1853
Средняя цена
200 $
Продажи
0
20
1 гульден 1853
Средняя цена
110 $
Продажи
0
13
1 гульден 1838-1856
Инкузный брак
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
1
1/2 гульдена 1853
Средняя цена
50 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1853
Средняя цена
110 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1853
Средняя цена
45 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1853
Средняя цена
30 $
Продажи
0
9
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена
260 $
Продажи
0
8
Медные монеты
1/2 крейцера 1853
Средняя цена
4 $
Продажи
0
1
1/4 крейцера 1853
Средняя цена
20 $
Продажи
0
2
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Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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